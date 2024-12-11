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11:56, 11 декабря 2024Силовые структуры

Жена бойца СВО рассказала подробности о выселении из служебного жилья

Жена бойца СВО из Бурятии Солдатова: семья 5 лет судится с МЧС из-за жилья
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости После выселения семьи участника СВО из предоставленного им ранее жилья завели дело

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Семья бойца СВО из Бурятии пять лет судится с МЧС из-за служебного жилья. Об этом РИА Новости рассказала супруга военнослужащего Зоя Солдатова.

По ее словам, 20 лет супруг отслужил в МЧС, потом пошел защищать Родину, но пока их плачевная ситуация не дошла до президента России Владимира Путина, «абсолютно никто не реагировал».

Женщина говорит, что сотрудники МЧС по Бурятии потеряли личное дело ее мужа, из-за чего семья выпала из очереди на жилье, поэтому им предоставили служебную квартиру. В 2013 году через суд семья восстановилась в очереди, но своим жильем ее уже не обеспечили, потому что оно было отнесено к служебному фонду.

В итоге судебных тяжб мужа Зои, как участника СВО, не выселяют, однако ей и двум их детям по суду вынесено решение о выселении.

Ранее 11 декабря сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о халатности после выселения семьи участника СВО из предоставленного им ранее ведомственного жилья.

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