Путин поручил разобраться с выселением семьи бойца СВО

Путин пообещал разобраться с выселением семьи участника СВО в Бурятии

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с выселением семьи участвующего в специальной военной операции (СВО) бойца. Об этом сообщило ТАСС.

Во время заседания Совета по правам человека (СПЧ) главе государства рассказали о жителе Бурятии, который после 20 лет работы в МЧС отправился в зону проведения СВО. В данный момент семью мужчины по решению суда пытаются выселить из служебной квартиры.

Путин напомнил о мерах, принятых для поддержки участников СВО. Также глава государства попросил предоставить более подробную информацию о ситуации и пообещал разобраться.

«И, конечно, предложение не выселять участников СВО и членов их семей из служебного жилья, во всяком случае, на время, пока они выполняют этот долг перед Родиной, это абсолютно правильное предложение. Не вижу здесь никакой большой нагрузки для тех учреждений, где такие вопросы будут возникать», — подчеркнул Путин.

Ранее жителя Бурятии лишили «гробовых» выплат за не вернувшегося с СВО сына.