Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:26, 11 декабря 2024Россия

Путин поручил разобраться с выселением семьи бойца СВО

Путин пообещал разобраться с выселением семьи участника СВО в Бурятии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с выселением семьи участвующего в специальной военной операции (СВО) бойца. Об этом сообщило ТАСС.

Во время заседания Совета по правам человека (СПЧ) главе государства рассказали о жителе Бурятии, который после 20 лет работы в МЧС отправился в зону проведения СВО. В данный момент семью мужчины по решению суда пытаются выселить из служебной квартиры.

Путин напомнил о мерах, принятых для поддержки участников СВО. Также глава государства попросил предоставить более подробную информацию о ситуации и пообещал разобраться.

«И, конечно, предложение не выселять участников СВО и членов их семей из служебного жилья, во всяком случае, на время, пока они выполняют этот долг перед Родиной, это абсолютно правильное предложение. Не вижу здесь никакой большой нагрузки для тех учреждений, где такие вопросы будут возникать», — подчеркнул Путин.

Ранее жителя Бурятии лишили «гробовых» выплат за не вернувшегося с СВО сына.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России прекратили продажи аромаингаляторов. Почему дети начали массово скупать «освежители для мозга» и «кайфовать»?

      Врач подсказал неожиданный способ снизить давление

      Верховный суд отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя Тамбиева

      Волонтер рассказала о заполненном дронами ВСУ небе в российском приграничье

      Россиян предупредили о подорожании сладостей

      ВСУ стали минировать серую зону в ЛНР немецкими минами

      Значительная часть россиян запланировала работать в новогодние праздники

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли сотни взрывов

      На Западе назвали возможный исход потери российских баз в Сирии

      Последствия ракетной атаки ВСУ на Таганрог сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше