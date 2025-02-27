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17:57, 27 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе суд приговорил гражданина Украины к 15 годам колонии за шпионаж

В ЛНР суд приговорил гражданина Украины за шпионаж к 15 годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил гражданина Украины за шпионаж к 15 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Он признан виновным по статье 276 УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2022 года Роман Шавернев, являясь гражданином Украины, добровольно собирал информацию о местах дислокации российских войск на территории города Луганска. Эти данные он передавал украинским спецслужбам через один из мессенджеров.

Суд согласился с государственным обвинителем и приговорил Шавернева к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила в Херсонской области украинскую шпионку.

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