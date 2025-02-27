В США спрогнозировали снижение населения Украины к концу века до 15 миллионов человек

WP: Численность населения Украины к 2100 году сократится до 15 миллионов человек

Численность населения Украины к концу века может сократиться до 15 миллионов человек в случае, если существующие демографические тенденции сохранятся. Снижение числа граждан спрогнозировали аналитики издания The Washington Post (WP).

«Если демографические тенденции сохранятся, то к середине века население Украины составит около 25 миллионов человек, а к 2100 году — всего 15 миллионов», — говорится в публикации.

Отмечается, что еще до конфликта демографическая ситуация на Украине была одной из худших в мире, а после начала боевых действий много украинцев бежали из страны или приобрели российское гражданство.

Ранее стало известно, что лишь 300 тысяч украинских беженцев в Германии нашли работу. По информации МВД Германии, после начала конфликта в стране зарегистрировались около 1,65 миллиона беженцев с Украины.