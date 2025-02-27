В США заявили о риске войны с Россией из-за Украины

Джонсон: Гарантии безопасности Украины вовлекут США в войну с Россией

Предоставление США гарантий безопасности Украине может вовлечь Вашингтон в войну с Россией. Об этом заявил бывший аналитик Центрального развительного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если американская администрация предоставит те гарантии безопасности, которые хочет Зеленский, это приведет к войне с Россией», — подчеркнул аналитик.

По его словам, заявления США о необходимости России идти на уступки являются «необоснованными». Джонсон отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ одерживают победу в конфликте и им «ничего не нужно от Вашингтона».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше».