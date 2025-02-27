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09:19, 27 февраля 2025Россия

Вдовам бойцов СВО из российского региона пришлось хоронить мужей в долг

В Хакасии родственникам бойцов СВО пришлось хоронить их в долг
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Хакасии родственникам бойцов специальной военной операции (СВО) из-за отсутствия выплат приходится хоронить их в долг. Об этом пишет «МК в Хакасии».

По информации издания, региональные выплаты не доходят до семей военнослужащих по несколько месяцев. Как рассказала журналистам жительница Абакана, похоронившая супруга 18 декабря, сразу после погребения она отнесла в Минтруда все необходимые документы. По состоянию на конец февраля деньги россиянке так и не перечислили. Как утверждает женщина, ей заявили, что нужно дождаться подписи главы республики Валентина Коновалова. При этом почти за год службы ее муж получил от региона 50 тысяч рублей.

Вдова также сообщила, что похоронила мужа в долг. «Мне пошел навстречу руководитель похоронного бюро. У него много друзей-военнослужащих. Он вошел в положение. Похоронил не бесплатно, но в долг, пока не придут выплаты», — поделилась она.

Женщина добавила, что знает и другие случаи, когда родственникам участников СВО пришлось брать кредиты для проведения траурных мероприятий.

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Ранее в Екатеринбурге вдове бойца СВО с пятью детьми пришлось добиваться выплат больше года. По словам россиянки, в воинской части ей заявили, что мужа должны сначала признать пропавшим без вести, чтобы получать половину его оклада — 19 тысяч рублей. В результате она была вынуждена обратиться в суд.

ЖЗЛ
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