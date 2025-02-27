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12:26, 27 февраля 2025Ценности

Внешний вид звезды «Очень странных дел» на красной дорожке расстроил фанатов

Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун пришла на премьеру фильма «Электрический штат», которая состоялась в Лос-Анджелесе, и расстроила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

21-летняя звезда телесериала «Очень странные дела» предстала перед камерами в сияющем платье люксового бренда Annie's Ibiza, которое включало в себя корсетный верх с накидкой и облегающую юбку с длинным шлейфом. Визажисты сделали знаменитости макияж с акцентом на перламутровые тени и розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в высокий небрежный пучок и дополнили прическу густой челкой.

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Читатели портала удивились внешнему виду девушки и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Людям с естественной красотой не стоит делать пластическую операцию. Она испортила свое прекрасное лицо», «Что за навязчивая идея наряжаться как женщина за сорок», «Ей нужен новый стилист», «Почему она превращается в первую жену Дональда Трампа?», «Может, ей нравится выглядеть взрослее. Кого это волнует?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун показала фигуру в купальнике.

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