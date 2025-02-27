Володин перечислил вступающие в силу в марте законы

Володин: В марте в силу вступит закон о рублевых спецсчетах для иноагентов

С марта в России в силу вступаает ряд законов, подписанных президентом Владимиром Путиным. Их перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С весны начнет действовать закон, который запрещает продавать лицам младше 18 лет безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе и энергетики. Если раньше подобные ограничения действовали в ряде регионов, то теперь запрет будет действовать повсеместно, отметил Володин. Детям, согласно документу, также запрещается продавать потенциально опасные газосодержание товары — например, баллончики для заправки зажигалок.

1 марта начнут действовать нормы, согласно которым иноагентов обяжут зачислять некоторые доходы на специальные рублевые счета. К таким доходам относятся продажа недвижимости и сдача ее в аренду, использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В случае, если иностранный агент не выполнит такое требование, за него создать счет и начислить туда средства обязан будет плательщик. Воспользоваться деньгами со специального счета человек сможет только после снятия с него статуса иностранного агента.

В рекламе кредитов и займов будут обязаны указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, либо ссылку на сайт с данной информацией. Также появится предупреждение о рисках. Это поможет людям получить все необходимые сведения об услуге и принять взвешенное решение Вячеслав Володин Спикер Госдумы

Кроме того, в России появится возможность оформить самозапрет на выдачу кредитов, после чего банк откажет в выдаче нового кредита или займа. Возможность отменить самозапрет будет у граждан на портале «Госуслуги» после подачи заявления или в МФЦ с 1 сентября 2025 года. Принятая мера поможет обезопасить россиян от мошенников, добавил Володин.

С весны начнет работу закон о снижении нагрузки на педагогов вузов и среднего профессионального образования. Они, согласно новым правилам, будут подготавливать документы только по конкретному списку, а руководство не сможет возложить на них работу, которая не предусмотрена законом «Об образовании».

1 марта также начнет действовать документ, который дает возможность строить индивидуальные жилые дома по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Кроме того, в договоры о комплексном развитии территорий (КРТ) будут включать перечень объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур. Другой закон с весны расширяет перечень субъектов, которые обеспечивают готовность к отопительному периоду.

Ранее Володин высказывался о переменах после принятия новых миграционных законов в России. Он выразил мнение, что изменения в миграционной политике России приведет к тому, что в стране будет больше граждан ближнего зарубежья, которые приедут не только работать, но и для того, чтобы «пойти в русский театр, учить русский язык».