Возможности властей Канады лишить Маска гражданства оценили

CBC: Канада не вправе лишить Маска гражданства без внесения поправок в закон

Власти Канады не вправе лишить американского миллиардера, главу Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска канадского гражданства. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на бывшего председателя иммиграционной секции Канадской ассоциации юристов Габриэлу Рамо.

По данным эксперта, чтобы отозвать гражданство Маска, правительству пришлось бы внести поправки в законы страны.

«Нет такого положения, которое позволило бы им (властям) добиваться аннулирования гражданства, полученного по праву рождения в Канаде, в силу того, что он родился от канадки», — приводит телеканал комментарий Рамо. Юрист уточнила, что случаи лишения гражданства в судебной практике Канады встречались довольно редко.

Ранее несколько сотен жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить Илона Маска гражданства, поскольку, как указано в документе, он действовал во вред интересам государства, вмешивался в его выборы и вошел в состав иностранного правительства, «стремящегося подорвать» канадский суверенитет. В ответ на это предприниматель назвал Канаду ненастоящей страной.