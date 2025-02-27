Юноша поймал огромную рыбу в день рождения друга и побил 40-летний мировой рекорд

В Австралии юноша поймал кобию весом 80 килограммов и побил рекорд мира

18-летний юноша из Австралии поймал огромную кобию весом 80 килограммов в день рождения друга и побил 40-летний мировой рекорд. Об этом пишет Outdoor Life.

10 приятелей из штата Западная Австралия отправились на рыбалку с борта яхты 8 февраля, чтобы отпраздновать 21-й день рождения Лукаса Таппера. Они надеялись поймать большого тунца, однако раз за разом терпели неудачу.

Затем 18-летнему Коби Дункану попалось на крючок нечто очень крупное. Юноша 10 раз пытался оторвать улов ото дна. Капитан лодки Дрю Клоуз даже посоветовал ему обрезать леску, так как был уверен, что тому попался скат, и «они зря тратят время». Однако после 15 минут борьбы Дункану удалось подвести рыбу к поверхности воды.

Еще через некоторое время рыбу удалось подтащить к борту лодки, и тогда все поняли, что Дункан поймал огромную кобию. «Эти ребята бросились к корме, а мой матрос Харли Ярош подцепил рыбу багром, и они вытащили ее не борт. Я знал, что эта кобия — что-то особенное», — поделился воспоминаниями Клоуз.

Когда рыбаки вернулись в порт и взвесили улов, оказалось, что он весит 79,6 килограмма. При этом предыдущий мировой рекорд по ловле кобии для всех снастей составляет 61,6 килограмма. Ту рыбу поймал Питер Гулдинг в 1985 году тоже в Западной Австралии.

Сейчас Дункан и его друзья дожидаются официального подтверждения рекорда от Международной ассоциации спортивного рыболовства.

Ранее в США рыболов поймал килограммового желтого окуня и побил рекорд Мэриленда. Предыдущее высшее достижение штата держалось с 1979 года.