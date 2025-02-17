Рыболов поймал крупного окуня и побил 46-летний рекорд

В США рыболов Томас Дембек поймал желтого окуня и побил рекорд Мэриленда

В США рыболов поймал килограммового желтого окуня и побил 46-летний рекорд штата Мэриленд. Об этом сообщает Wired2Fish.

Томас Дембек-младший выловил прославившую его рыбу 7 февраля в низовьях реки Саскуэханна. Мужчина признался, что не гнался за каким-то особым уловом, а просто рыбачил с приятелем. «Я спокойно подтягивал эту рыбу к поверхности, и даже успел полюбоваться пролетавшим надо мной орлом», — рассказал Дембек.

Он понял, что окунь может быть особенным, когда вытащил его. Они с приятелем сразу отвезли крупную рыбу в ближайший магазин морепродуктов, где были сертифицированные весы.

Оказалось, что желтый окунь пойманный Дембеком весит чуть более одного килограмма. Вскоре выяснилось, что он побил рекорд штата, который держался с 1979 года. Тогда Найлз Петел выловил окуня весом 0,99 килограмма.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии рыболов поймал желтоперого тунца размером со взрослого мужчину. Рыбаку понадобилось около получаса, чтобы справиться с огромным уловом.

