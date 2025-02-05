Рыболов поймал огромного тунца размером со взрослого мужчину

Nzherald.com: В Новой Зеландии рыболов поймал тунца длиной 172 сантиметра

В Новой Зеландии рыболов поймал желтоперого тунца размером с взрослого мужчину. Длина рыбы составляла 172 сантиметра, пишет издание Nzherald.com.

30-летний Реган Эллисон второй год хочет поймать с берега самого большого марлина в Новой Зеландии. В январе он отправился на четырехдневную рыбалку и предпринял очередную попытку поставить рекорд. Однако вместо марлина клюнула другая крупная рыба.

Эллисону понадобилось почти 20 минут, чтобы понять, что именно ему попалось. К тому времени он подтянул огромную рыбу достаточно близко к берегу и увидел, что она не пытается выпрыгнуть из воды, как это делают марлины. Акулы тоже бывают такого размера, но они, по словам рыболова, сразу бы перекусили леску и уплыли. Оставался тунец.

Спустя 10 минут Эллисон наконец вытащил рыбу из воды. Тунец оказался всего на пять сантиметров короче самого рыболова.

Эллисон не исключает, что это самая крупная рыба такого вида, пойманная с берега в Новой Зеландии. Убедиться в этом уже не удастся: он так и не взвесил улов на сертифицированных весах, а без этого зарегистрировать улов нельзя.

Ранее житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.