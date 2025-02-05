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07:31, 5 февраля 2025Из жизни

Рыболов поймал огромного тунца размером со взрослого мужчину

Nzherald.com: В Новой Зеландии рыболов поймал тунца длиной 172 сантиметра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Новой Зеландии рыболов поймал желтоперого тунца размером с взрослого мужчину. Длина рыбы составляла 172 сантиметра, пишет издание Nzherald.com.

30-летний Реган Эллисон второй год хочет поймать с берега самого большого марлина в Новой Зеландии. В январе он отправился на четырехдневную рыбалку и предпринял очередную попытку поставить рекорд. Однако вместо марлина клюнула другая крупная рыба.

Эллисону понадобилось почти 20 минут, чтобы понять, что именно ему попалось. К тому времени он подтянул огромную рыбу достаточно близко к берегу и увидел, что она не пытается выпрыгнуть из воды, как это делают марлины. Акулы тоже бывают такого размера, но они, по словам рыболова, сразу бы перекусили леску и уплыли. Оставался тунец.

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Спустя 10 минут Эллисон наконец вытащил рыбу из воды. Тунец оказался всего на пять сантиметров короче самого рыболова.

Эллисон не исключает, что это самая крупная рыба такого вида, пойманная с берега в Новой Зеландии. Убедиться в этом уже не удастся: он так и не взвесил улов на сертифицированных весах, а без этого зарегистрировать улов нельзя.

Ранее житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.

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