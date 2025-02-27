Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:50, 27 февраля 2025Силовые структуры

Задержан директор по закупкам компании «Макфа»

В Челябинске задержали директора по закупкам компании «Макфа»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Челябинске задержали директора по закупкам компании «Макфа». Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Предварительно, топ-менеджер мог получить взятку. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее стало известно, что управляющая компания производителя макарон «Макфа» «М-Групп» перешла под контроль ООО «РСХБ-Финанс». Решение о национализации производителя макарон вынесли 8 мая 2024 года. Активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100 процентов акций АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в размере 100 триллионов рублей арестовали по иску Генеральной прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов оценил шансы Украины заключить мир с Россией

      Заподозренную в махинациях с госконтрактом главу российского города выпустили из СИЗО

      В Госдуме оценили поправки об удвоении переработок

      Россиянам раскрыли связь между цветом глаз и риском развития рака

      В России назвали главную причину роста продаж антидепрессантов

      У Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей

      Российские войска ударили по командному пункту охраны Генштаба ВСУ

      Украину предупредили о последствиях отказа США от поставок оружия

      Пассажир раскрыл стоимость отвратительной еды в аэропорту и вызвал споры в сети

      В Петербурге возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше