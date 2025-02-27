Задержан директор по закупкам компании «Макфа»

В Челябинске задержали директора по закупкам компании «Макфа»

В Челябинске задержали директора по закупкам компании «Макфа». Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Предварительно, топ-менеджер мог получить взятку. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее стало известно, что управляющая компания производителя макарон «Макфа» «М-Групп» перешла под контроль ООО «РСХБ-Финанс». Решение о национализации производителя макарон вынесли 8 мая 2024 года. Активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100 процентов акций АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в размере 100 триллионов рублей арестовали по иску Генеральной прокуратуры.

