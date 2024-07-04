Компания «Макфа» перешла под контроль Россельхозбанка

Управляющая компания «М-Групп» перешла под контроль Россельхозбанка

Управляющая компания производителя макарон «Макфа» «М-Групп» перешла под контроль ООО «РСХБ-Финанс». Об изменениях в данных ЕГРЮЛ, согласно которым управлять фирмой будет дочернее предприятие Россельхозбанка, сообщает РИА Новости.

Решение о национализации производителя макарон вынесли 8 мая. Активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100 процентов акций АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в размере 100 триллионов рублей арестовали по иску Генеральной прокуратуры. При этом ответчики предлагали заключить мировое соглашение и передать миллиард рублей в год на нужды специальной военной операции.

Первые новости о том, что Генпрокуратура России подала иск к «Макфе» и ряду ее компаний, появились в СМИ 28 марта. Список ответчиков по делу насчитывает 34 юридических и 13 физических лиц, среди которых оказались бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Бенефициарам «Макфы» предъявили обвинение в том, что они много лет занимались бизнесом, работая в органах госвласти. Также всех привлеченных ответчиков охарактеризовала как участников «противоправного сообщества».

После передачи государству активов компании в начале июня отец основателя «Макфы» Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет России. Он потребовал проверить на предмет подлога и неправосудности решение Центрального районного суда Челябинска, который арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. По его мнению, профильные ведомства исказили факты, а компания не получала средства из сомнительных источников и развивалась только за счет собственных средств.