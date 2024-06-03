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12:00, 3 июня 2024Экономика

Отец основателя «Макфы» обратился в СК

Отец основателя «Макфы» обратился в СК и пообещал обжаловать решение суда

Фото: Мария Григорьева / Лента.ру

Отец основателя «Макфы» Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет (СК) России после передачи государству активов компании. Об этом сообщается на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

Он хочет проверить на предмет подлога и неправосудности решение Центрального районного суда Челябинска, который арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры.

«Все факты искажены. Я и моя семья обжалуем решение и уверены, что оно будет отменено», — высказался он. Юревич добавил, что компания не получала средства из сомнительных источников и развивалась только за счет собственных средств.

В конце мая адвокат Вячеслав Плахотнюк сообщил о завершении процесса перехода активов АО «Макфа» и связанных с ней компаний в собственность государства. В собственность государства перешла не только «Макфа», но и АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат».

Первые новости о том, что Генпрокуратура России подала иск к «Макфе» и ряду ее компаний, появились в СМИ 28 марта. Уже 1 апреля выяснилось, что в рамках обеспечительных мер по этому делу судебным приставом были арестованы активы — сразу на 100 триллионов рублей. Одновременно арест наложили на 100 процентов акций «Макфы», «СМАКа», «Первого хлебокомбината», «Долговского» и еще нескольких фирм.

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      Алина Гончарова
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