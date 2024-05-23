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15:41, 23 мая 2024Экономика

Активы «Макфы» перешли государству

Адвокат Плахотнюк заявил о переходе активов «Макфы» в собственность государства

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Адвокат Вячеслав Плахотнюк заявил о завершении процесса перехода активов АО «Макфа» и связанных с ней компаний в собственность государства. Его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что ответчикам было отказано в отмене обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры. В итоге в собственность государства перешла не только «Макфа», но и АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат». «У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован», — резюмировал Плахотнюк.

Адвокат добавил, что 23 мая в суд были представлены документы об осуществлении перевода акций вышеуказанных компаний на лицевые счета Росимущества. Процедуру осуществили через сервис «ВТБ Регистратор», заключил Плахотнюк.

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Ранее стало известно о переходе в собственность государства московской компании «М-групп», которая управляла производителем макаронных изделий АО «Макфа». Решение о ее национализации было принято еще 8 мая.

В тот день аресту подверглись активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100 процентов акций АО «Долговское» и других предприятий. Сумма арестованных активов составила 100 триллионов рублей.

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