Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

Активы дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность России

Росимущество стало владельцем восьми рыбопромышленных дальневосточных компаний и оператора «Городское эко такси» по решению Арбитражного суда Приморского края. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.

Стоимость активов составляет около 22 миллиардов. Компании связывали с так называемыми крабовыми королями Олегом Каном, Дмитрием Дремлюгой и Дмитрием Пашовым.

Генпрокуратура подала два иска к рыбопромышленным компаниям

В январе Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска на общую сумму 376 миллиардов рублей к 45 добытчикам краба на Дальнем Востоке.

Более крупный из исков — на 358,7 миллиарда рублей — был подан к сахалинскому рыбопромышленнику, беглому «крабовому королю» Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам предпринимателя.

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

По данным истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, после чего продавала в другие страны, выводя прибыль на счета в иностранных банках. Отмечается, что Кан имеет вид на жительство в Корее. В марте иск был удовлетворен в полном объеме, а договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взыскали в пользу государства.

Сумма второго иска (к компаниям «Реал девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров», «Краб марин» и их совладельцам) составляет 17,4 миллиарда рублей, его рассмотрят 17 апреля.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кана арестовали заочно в 2020 году

В 2020 году Кана обвинили в расправе над рыбопромышленником Валерием Пхиденко и заочно арестовали, однако «крабовый король» покинул Россию еще в 2018 году. После первого дела ему предъявили обвинения по четырем статьям уголовного кодекса, включая контрабанду и уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.

В марте защита бизнесмена предоставила суду свидетельство о якобы уходе из жизни «крабового короля», однако надзорное ведомство сочло его инсценировкой.

Дремлюга является гражданином Украины и проживает за границей. По версии Генпрокуратуры, он вел бизнес в России и выводил из страны деньги. Предприниматель является фактическим владельцем «Дальморепродукта», «Хасанрыбы» и других рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. В 2010 году Дремлюга покинул Россию после того, как стал фигурантом нескольких уголовных дел. В конце 2023 года у него изъяли имущество на 4,3 миллиарда рублей, а также сотни объектов недвижимости.

Единственным обвиняемым, которого удалось задержать, стал Пашов — владелец рыбопромышленной компании «Монерон» и богатейший депутат России по итогам 2020 года. В 2022 году его приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о контрабанде живого краба.