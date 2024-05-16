Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность государства

Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность России

Управляющая компания «М-групп» из Москвы, управляющая производителем макаронных изделий АО «Макфа», перешла в собственность Российской Федерации. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ, передает ТАСС.

«Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — говорится в базе.

Ранее защита компании «Макфы» обжаловала решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества.

Решение о национализации компании было вынесено 8 мая. По иску Генпрокуратуры были арестованы активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100 процентов акций АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в размере 100 триллионов рублей.

При этом ответчики предлагали заключить мировое соглашение. Кроме того, владельцы предприятия были готовы передать миллиард рублей в год на нужды специальной военной операции.