«Макфа» обжаловала решение о национализации

Защита «Макфы» обжаловала решение о переходе активов под контроль Росимущества

Защита компании «Макфы» обжаловала решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Об этом заявил адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы компании, его слова приводит РБК.

Суд вынес решение о национализации компании 8 мая. По иску Генпрокуратуры арест были арестованы активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка»,100 процентов акций АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в 100 триллионов рублей. В список соответчиков попали 34 компании и 13 человек, включая основателя «Макфы», экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Исполнительные листы взыскателю были выданы 13 мая. По словам Хлюстова, сведения о собственниках могут быть изменены в любой момент, однако оснований для такой спешки нет — по закону, немедленное исполнение допустимо, когда истцу в случае промедления неминуемо будет причинен ущерб.

«Предприятие функционирует, а любой мизерный платеж контролируется приставами и банками, — о каком умышленном ущербе может идти речь? Неужели кто-то всерьез верит, что сложнейшее оборудование можно тайно разобрать на винтики и куда-то увезти», — пояснил он.