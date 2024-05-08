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17:09, 8 мая 2024Экономика

Суд обратил в доход государства активы «Макфы»

Адвокат Трунов: суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры против «Макфы»

Фото: Георгий Лисицкий / Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении активов «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства. Об этом заявил адвокат ответчика Игорь Трунов, его слова приводит «Интерфакс».

Как уточнил он, суд вынес подобный вердикт по итогам заседания, которое состоялось в среду, 8 мая. Трунов добавил, что это решение принято к немедленному исполнению. В то же время сторона ответчика выразила несогласие с таким вердиктом. «С решением не согласны, будем обжаловать в установленные сроки», — заключил адвокат.

В самой «Макфе» заявили, что после судебного решения продолжают работать в штатном режиме с сохранением нынешних условий труда сотрудников, а также их окладов. Кроме того, там отметили, что рассмотрением подобных дел должны заниматься не районные, а арбитражные суды.

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Отмечается, что по иску Генпрокуратуры арест был наложен на все активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка». Кроме того, под арест попали 100 процентов акций АО «Долговское», а также другие предприятия на общую сумму в 100 триллионов рублей. В список соответчиков по иску Генпрокуратуры попали в общей сложности 34 компании и 13 человек, включая основателя «Макфы», экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Ранее адвокат одного из ответчиков Людмила Айвар заявила об отказе Центрального районного суда Челябинска передавать дело «Макфы» на рассмотрение в арбитражный суд. При этом о конкретных причинах подобного решения ей неизвестно. Суд начал рассмотрение дела по существу 6 мая. Представители СМИ не могут присутствовать на заседаниях по этому вопросу, так как слушания по данному делу проходят в закрытом режиме.

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      Анатолий Акулов
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