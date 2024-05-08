Суд обратил в доход государства активы «Макфы»

Адвокат Трунов: суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры против «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении активов «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства. Об этом заявил адвокат ответчика Игорь Трунов, его слова приводит «Интерфакс».

Как уточнил он, суд вынес подобный вердикт по итогам заседания, которое состоялось в среду, 8 мая. Трунов добавил, что это решение принято к немедленному исполнению. В то же время сторона ответчика выразила несогласие с таким вердиктом. «С решением не согласны, будем обжаловать в установленные сроки», — заключил адвокат.

В самой «Макфе» заявили, что после судебного решения продолжают работать в штатном режиме с сохранением нынешних условий труда сотрудников, а также их окладов. Кроме того, там отметили, что рассмотрением подобных дел должны заниматься не районные, а арбитражные суды.

Отмечается, что по иску Генпрокуратуры арест был наложен на все активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка». Кроме того, под арест попали 100 процентов акций АО «Долговское», а также другие предприятия на общую сумму в 100 триллионов рублей. В список соответчиков по иску Генпрокуратуры попали в общей сложности 34 компании и 13 человек, включая основателя «Макфы», экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Ранее адвокат одного из ответчиков Людмила Айвар заявила об отказе Центрального районного суда Челябинска передавать дело «Макфы» на рассмотрение в арбитражный суд. При этом о конкретных причинах подобного решения ей неизвестно. Суд начал рассмотрение дела по существу 6 мая. Представители СМИ не могут присутствовать на заседаниях по этому вопросу, так как слушания по данному делу проходят в закрытом режиме.