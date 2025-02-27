Замначальника Херсонской ОВА насмерть сбил велосипедиста

Заместитель начальника Херсонской ОВА насмерть сбил 50-летнего велосипедиста

Заместитель начальника Херсонской областной военной администрации (ОВА), назначенный киевскими властями, насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на полицию области.

ДТП произошло в Посаде-Покровском. Уточняется, что 50-летний велосипедист выезжал со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть, когда его сбил автомобиль Renault Megan. Имя водителя иномарки не называется.

Ранее сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом. На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудники ТЦК не пытались поговорить с мужчиной — военком выскочил из засады и толкнул велосипедиста, после чего подъехал микроавтобус.