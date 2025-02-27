Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:32, 27 февраля 2025Бывший СССР

Замначальника Херсонской ОВА насмерть сбил велосипедиста

Заместитель начальника Херсонской ОВА насмерть сбил 50-летнего велосипедиста
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Заместитель начальника Херсонской областной военной администрации (ОВА), назначенный киевскими властями, насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на полицию области.

ДТП произошло в Посаде-Покровском. Уточняется, что 50-летний велосипедист выезжал со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть, когда его сбил автомобиль Renault Megan. Имя водителя иномарки не называется.

Ранее сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом. На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудники ТЦК не пытались поговорить с мужчиной — военком выскочил из засады и толкнул велосипедиста, после чего подъехал микроавтобус.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о планах Трампа «вбить клин» между Россией и КНР в Арктике

      В Европе выявили кризис безопасности после сближения России и США

      В российском регионе погиб местный житель после атаки беспилотника

      Посол России рассказал о переименовании американо в Канаде

      Замначальника Херсонской ОВА насмерть сбил велосипедиста

      В ДНР сообщили о перехвате радиопереговоров командования ВСУ

      Учительница назвала похудение на 68 килограммов причиной изнасилования 10 школьников

      Обычный грипп стал роковым для отца двоих детей

      Путин заявил о намерении России дальше развивать силы спецопераций

      Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою якутский воин встретился со Стивеном Сигалом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше