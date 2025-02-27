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12:35, 27 февраля 2025Забота о себе

Женщинам посоветовали способ защитить кожу от холода

Бьюти-специалист Рафаэль: Средства с жиром тюленя защищают кожу от мороза
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сильный холод и ветер вредят коже, а использование неправильной косметики может усугубить ситуацию, предупредила бьюти-эксперт, основательница швейцарского бренда L.Raphael Ронит Рафаэль. Способ защитить кожу от мороза она посоветовала в разговоре с «Лентой.ру».

Чтобы защитить кожу от негативного воздействия низких температур, Рафаэль посоветовала выбирать средства с эмульсией «вода в масле» в составе. Они образуют на коже защитный масляный слой, который не замерзает. «Этот метод, эффективность которого доказана исследованиями шведских и финских военных, предотвращает повреждения от холода. Натуральный тюлений жир в составе косметики также обеспечивает защиту благодаря своим гидрофобным свойствам», — отметила специалистка.

Также, по ее словам, зимой очень важно избегать обезвоживания организма в целом и кожи в частности.

Теплая вода с лимоном или мятой поможет поддержать уровень гидратации организма. Также необходимо использовать увлажняющие средства длительного действия, обогащенные ниацинамидом и антиоксидантами (витамины С и Е) для глубокого увлажнения и защиты кожи от вредного воздействия окружающей среды

Ронит Рафаэльбьюти-эксперт, основательница швейцарского бренда L.Raphael

Кроме того, Рафаэль напомнила о необходимости ежедневного использования солнцезащитного крема даже зимой и в межсезонье — эта мера необходима для того, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для чувствительной кожи, по словам Рафаэль, полезно использовать косметику с растительными ингредиентами, которые помогают снять раздражение, а также лактобактериями для лечения экземоподобных состояний.

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Последняя рекомендация специалистки — избегать чрезмерного умывания горячей водой, чтобы избежать ее пересушивания и усиления раздражения.

Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что нервное перенапряжение усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, провоцируют повышение уровня сахара в крови и негативно влияют на иммунную систему, что впоследствии ухудшает состояние кожи.

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