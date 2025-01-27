Врач указала на связь постоянного стресса и проблем с кожей

Дерматолог Константиновская: Стресс провоцирует обострение акне и экземы

Связь между постоянным стрессом на работе и дома и состоянием кожи — прямая и весьма ощутимая, заявила дерматолог, косметолог, главный врач центра лечения акне Dr.Konstanta Екатерина Константиновская. На этот факт она указала в беседе с «Лентой.ру».

Константиновская объяснила, что стресс заставляет организм активировать защитные механизмы, включая выработку гормонов адреналина и кортизола. «Они, в свою очередь, помогают нам быстро реагировать на всякого рода расстройства, но при длительном воздействии способны нанести значительный вред здоровью. Кортизол, в частности, способствует повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что впоследствии влияет на состояние кожи», — рассказала врач.

Прежде всего, по словам эксперта, стресс провоцирует развитие акне. Это связано с тем, что под воздействием кортизола увеличивается выработка кожного сала, которое закупоривает поры и создает благоприятную среду для размножения бактерий. «Также стресс может привести и к другим проблемам с кожей, например, обострению экземы или атопического дерматита. Эти заболевания проявляются в виде покраснений, зуда и шелушения кожи. В некоторых случаях возможно и образование мокнущих ранок», — предупредила врач.

Третий в списке — псориаз — хроническое заболевание, характеризующееся образованием красных пятен и чешуек на коже. И реакция организма на стрессовую ситуацию может проявится через его обострение. Пациенты с псориазом часто отмечают ухудшение состояния кожи после сильных эмоциональных потрясений. Розацеа — еще одно кожное заболевание, возникающее в результате эмоционального перенапряжения. При его обострении лицо краснеет, появляется сосудистая сетка и мелкие воспаленные узелки. Стресс может усилить симптомы, так как вызывает расширение кровеносных сосудов и повышение температуры тела Екатерина Константиновская врач-дерматолог, косметолог

Кроме того, как отметила Константиновская, хронический стресс ускоряет процессы старения кожи. Под воздействием кортизола снижается уровень коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и эластичность кожи. Это приводит к появлению морщин, дряблости и потере тонуса.

Некоторые отмечают аллергические реакции на определенные продукты питания или косметику в периоды сильного стресса. Иммунная система ослаблена и не способна эффективно бороться с аллергенами. Длительное перенапряжение может привести к гиперпигментации — образованию темных пятен на коже. Это происходит из-за нарушения работы меланоцитов — клеток, ответственных за производство пигмента меланина Екатерина Константиновская врач-дерматолог, косметолог

Также стресс ослабляет иммунитет, что приводит к активизации вируса герпеса, предупредила врач.

Ранее дерматолог Яна Ходневич назвала способы профилактики пигментных пятен. Она предупредила, что они могут появиться из-за порезов и ожогов.