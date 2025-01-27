Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:25, 27 января 2025Забота о себе

Врач указала на связь постоянного стресса и проблем с кожей

Дерматолог Константиновская: Стресс провоцирует обострение акне и экземы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Связь между постоянным стрессом на работе и дома и состоянием кожи — прямая и весьма ощутимая, заявила дерматолог, косметолог, главный врач центра лечения акне Dr.Konstanta Екатерина Константиновская. На этот факт она указала в беседе с «Лентой.ру».

Константиновская объяснила, что стресс заставляет организм активировать защитные механизмы, включая выработку гормонов адреналина и кортизола. «Они, в свою очередь, помогают нам быстро реагировать на всякого рода расстройства, но при длительном воздействии способны нанести значительный вред здоровью. Кортизол, в частности, способствует повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что впоследствии влияет на состояние кожи», — рассказала врач.

Материалы по теме:
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Прежде всего, по словам эксперта, стресс провоцирует развитие акне. Это связано с тем, что под воздействием кортизола увеличивается выработка кожного сала, которое закупоривает поры и создает благоприятную среду для размножения бактерий. «Также стресс может привести и к другим проблемам с кожей, например, обострению экземы или атопического дерматита. Эти заболевания проявляются в виде покраснений, зуда и шелушения кожи. В некоторых случаях возможно и образование мокнущих ранок», — предупредила врач.

Третий в списке — псориаз — хроническое заболевание, характеризующееся образованием красных пятен и чешуек на коже. И реакция организма на стрессовую ситуацию может проявится через его обострение. Пациенты с псориазом часто отмечают ухудшение состояния кожи после сильных эмоциональных потрясений. Розацеа — еще одно кожное заболевание, возникающее в результате эмоционального перенапряжения. При его обострении лицо краснеет, появляется сосудистая сетка и мелкие воспаленные узелки. Стресс может усилить симптомы, так как вызывает расширение кровеносных сосудов и повышение температуры тела

Екатерина Константиновскаяврач-дерматолог, косметолог

Кроме того, как отметила Константиновская, хронический стресс ускоряет процессы старения кожи. Под воздействием кортизола снижается уровень коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и эластичность кожи. Это приводит к появлению морщин, дряблости и потере тонуса.

Некоторые отмечают аллергические реакции на определенные продукты питания или косметику в периоды сильного стресса. Иммунная система ослаблена и не способна эффективно бороться с аллергенами. Длительное перенапряжение может привести к гиперпигментации — образованию темных пятен на коже. Это происходит из-за нарушения работы меланоцитов — клеток, ответственных за производство пигмента меланина

Екатерина Константиновскаяврач-дерматолог, косметолог

Также стресс ослабляет иммунитет, что приводит к активизации вируса герпеса, предупредила врач.

Ранее дерматолог Яна Ходневич назвала способы профилактики пигментных пятен. Она предупредила, что они могут появиться из-за порезов и ожогов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР заявили о рисках существованию Украины

      «Ни о каких расчетах сегодня говорить нельзя». Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

      Самая старая женщина в Испании поделилась секретами долголетия

      Президент Таджикистана поздравил Лукашенко с победой на выборах

      Китай согласился пойти на уступки по одному вопросу на фоне угроз Трампа

      Подсчитан наносимый России «серыми» майнерами урон

      Найден подтверждающий смерть блогерши Лены Миро документ

      Умер актер сериала «Папины дочки»

      Певица Люся Чеботина опубликовала фото в бикини

      Обозначены сроки первого полета ракеты Spectrum

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше