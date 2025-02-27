Житель Китая 10 дней выживал на зубной пасте и снеге

В Китае заблудившийся на 10 дней в горах турист выжил, питаясь зубной пастой

В Китае мужчина 10 дней выживал в горах на северо-западе КНР, питаясь зубной пастой и снегом. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Турист путешестовал по горному хребту Циньлин в провинции Шэньси. У него были с собой электронные устройства, однако они разрядились через два дня.

Путешественник шел по течению ручья, но после неудачного падения сломал правую руку. Чтобы выжить в горах, турист сконструировал себе из листьев и соломы кровать — ее он спрятал за большим камнем от порывов ветра.

Отмечается, что 10 дней мужчина пил воду из ручья, ел снег и зубную пасту. В итоге его нашли спасатели.

В августе 2024 года голландский турист пошел с родителями в поход по джунглям в провинции Таиланда Краби, пропал и не выжил. Во время восхождения молодой человек устал и захотел пить, и мать с отцом решили спуститься за едой и водой, а потом вернуться и продолжить путь вместе. Когда они пришли на место, их сына там не оказалось.