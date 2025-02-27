Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

Жительница Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) в разговоре с РИА Новости рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались расстрелять ее вместе с соседкой.
«Когда мы проходили жилые дома на Южном, оттуда по нам начали стрелять ВСУ. Рядом с нами никого не было, российских солдат не было. Только мы — женщины гражданские», — поделилась она.
Женщина подчеркнула, что ей удалось убежать, а ее соседку ранили в ногу. Сейчас ее эвакуировали в Донецк и госпитализировали.
Ранее жительница Селидово в ДНР Лилия Полякова рассказала о зверствах бойцов Вооруженных сил Украины перед уходом из города.