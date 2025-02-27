Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:05, 27 февраля 2025Бывший СССР

Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

Жительница Курахово рассказала, что ВСУ попытались расстрелять ее и соседку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жительница Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) в разговоре с РИА Новости рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались расстрелять ее вместе с соседкой.

«Когда мы проходили жилые дома на Южном, оттуда по нам начали стрелять ВСУ. Рядом с нами никого не было, российских солдат не было. Только мы — женщины гражданские», — поделилась она.

Женщина подчеркнула, что ей удалось убежать, а ее соседку ранили в ногу. Сейчас ее эвакуировали в Донецк и госпитализировали.

Ранее жительница Селидово в ДНР Лилия Полякова рассказала о зверствах бойцов Вооруженных сил Украины перед уходом из города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о планах Трампа «вбить клин» между Россией и КНР в Арктике

      В Балтийском море горбатый кит угодил в рыболовные сети

      Кандидат в президенты Польши раскритиковал решение властей Львова

      Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

      Предсказан курс рубля в марте

      13-летний мальчик стал жертвой крокодила

      Чудовищные слова мужчины на первом свидании заставили девушку сбежать

      Российский военный рассказал об обстановке в приграничном районе Курской области

      Компания Илона Маска запустила модуль к Луне

      В Японии положение Зеленского перед сделкой с США назвали безвыходным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше