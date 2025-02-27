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13:48, 27 февраля 2025Культура

Звезда «Супермена» найден мертвым в своем доме. Вместе с ним обнаружили тела жены и собаки. Что с ними произошло?

Лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга найдены мертвыми в Санта-Фе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: RP / JP / Reuters

Американский актер, обладатель премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» Джин Хэкмен найден мертвым в своем доме в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико на юге США.

Труп 95-летнего артиста был обнаружен днем в среду, 26 февраля. Вместе с ним полицейские нашли тела его 63-летней жены, пианистки Бетси Аракавы, и собаки.

Смерть звезды фильма «Супермен» подтвердил окружной шериф Адан Мендоса. «Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти, ждем одобрения ордера на обыск», — заявил он журналистам.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава осматривают Берлинскую стену

Джин Хэкмен и Бетси Аракава осматривают Берлинскую стену

Фото: Lutz Schmidt / AP

Что удалось выяснить полиции?

В среду помощники шерифа посетили дом Хэкмена и Аракавы, которые поженились в 1991 году. Стражи правопорядка не смогли сразу назвать причину смерти супружеской пары и их домашнего питомца, однако, по данным властей, полицейские отклонили версию о насильственной смерти.

«Я хочу заверить сообщество и район, что непосредственной опасности для кого-либо нет», — сказал Мендоса, уточнив, что криминальных признаков гибели Хэкмана и его супруги нет.

Чем Хэкмен запомнился зрителям?

Хэкмен родился 30 января 1930 года в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Он считается одним из самых популярных и успешных американских киноактеров второй половины XX века. Его карьера длилась более 40 лет.

Кадр: фильм «Супермен»

В основном артист играл представителей закона и военных деятелей («Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «В тылу врага»). Он также известен по роли Лекса Лютора в фильме «Супермен» 1978 года, Бака Бэрроу в картине «Бонни и Клайд» 1967 года, а также Уильяма Тенси в комедии «Сердцеедки» (2001 год).

Хэкмену также предлагали сыграть президента Рузвельта в художественном фильме «Перл-Харбор» (2001), однако он отказался, и роль в итоге досталась Джону Войту.

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