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22:42, 28 февраля 2025Ценности

42-летняя Наталья Подольская снялась в купальнике

Певица Наталья Подольская снялась в цветном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nataliapodolskaya

Белорусская и российская певица Наталья Подольская снялась в откровенном наряде. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя артистка предстала перед камерой в слитном цветном купальнике на широких бретелях, поверх которого надела накидку в тон изделию. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру.

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Известно, что исполнительница проводит отпуск с подругой в Дубае. Данные кадры были сделаны на фоне бассейна на крыше местного отеля.

Ранее в феврале Наталья Подольская без макияжа похвасталась фигурой в облегающем наряде. Поп-исполнительница снялась напротив зеркала в голубом фитнес-комбинезоне на бретелях и с короткими шортами.

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