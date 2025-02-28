42-летняя Наталья Подольская снялась в купальнике

Певица Наталья Подольская снялась в цветном купальнике

Белорусская и российская певица Наталья Подольская снялась в откровенном наряде. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя артистка предстала перед камерой в слитном цветном купальнике на широких бретелях, поверх которого надела накидку в тон изделию. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру.

Известно, что исполнительница проводит отпуск с подругой в Дубае. Данные кадры были сделаны на фоне бассейна на крыше местного отеля.

Ранее в феврале Наталья Подольская без макияжа похвасталась фигурой в облегающем наряде. Поп-исполнительница снялась напротив зеркала в голубом фитнес-комбинезоне на бретелях и с короткими шортами.