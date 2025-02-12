Певица Подольская без макияжа похвасталась фигурой в облегающем комбинезоне

Белорусская и российская певица Наталья Подольская без макияжа похвасталась фигурой в облегающем наряде. Фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница снялась напротив зеркала в голубом фитнес-комбинезоне на бретелях и с короткими шортами. При этом звезда собрала волосы и отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность. «На спорт», — подписала она снимок.

В январе Наталья Подольская снялась в мини-платье. Певица предстала перед камерой в ярко-красном ультракоротком наряде с широкими рукавами и акцентом на талии.

