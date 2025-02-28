59-летняя Синди Кроуфорд повторила откровенное фото времен молодости

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд повторила откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

59-летняя знаменитость воспроизвела снимок времен молодости, где позировала, сидя в постели. Так, она предстала перед камерой, прикрыв одеялом обнаженную грудь. При этом манекенщица уложила волосы в высокий небрежный пучок и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В свою очередь, на старом фото на кровати стоял поднос с завтраком, а Кроуфорд держала в руках чашку. В то же время на новом кадре она прислонила к уху трубку стационарного телефона и положила пред собой журнал.

Ранее в феврале Синди Кроуфорд также опубликовала архивные фото в купальниках.