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12:18, 28 февраля 2025Ценности

59-летняя Синди Кроуфорд повторила откровенное фото времен молодости

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд повторила откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

59-летняя знаменитость воспроизвела снимок времен молодости, где позировала, сидя в постели. Так, она предстала перед камерой, прикрыв одеялом обнаженную грудь. При этом манекенщица уложила волосы в высокий небрежный пучок и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В свою очередь, на старом фото на кровати стоял поднос с завтраком, а Кроуфорд держала в руках чашку. В то же время на новом кадре она прислонила к уху трубку стационарного телефона и положила пред собой журнал.

Ранее в феврале Синди Кроуфорд также опубликовала архивные фото в купальниках.

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