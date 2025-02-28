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13:39, 28 февраля 2025Путешествия

Африканцы массово полюбили путешествия в Россию

ЦСР: За два года турпоток из Африки в Россию вырос на 60 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За последние два года турпоток из стран Африки в Россию вырос почти на 60 процентов. О том, что африканцы полюбили путешествия в РФ, рассказала заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова, пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

При этом показатели все еще остаются довольно низкими, пояснила она. В общей сложности граждане африканских стран совершили около 37 тысяч поездок за год. По словам Максутовой, планируется еще активнее продвигать туризм в России среди стран континента.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Африку. После введенных странами Запада ограничений количество отечественных путешественников на континенте заметно возросло.

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