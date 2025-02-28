Акула растерзала россиянина во время дайвинга на Филиппинах

Подводное течение унесло двух россиян во время дайвинга на Филиппинах

Двоих россиян, не выживших во время дайвинга на Филиппинах, унесло подводное течение, одного из них растерзала акула. Новые подробности о произошедшем стали известны изданию Baza.

По данным источника, 27 февраля 39-летний Максим М. и 29-летний Илья П. решили совершить погружение у острова Верде, недалеко от города Пуэрто-Галера. С ними были инструктор и еще двое туристов.

Как только дайверы опустились под воду, их унесло сильным течением. Инструктор и два туриста смогли выбраться, а россияне пропали без вести. Их нашли уже через час.

Максим М. был без сознания, его доставили в больницу Батангаса, но спасти не смогли. Илью П. обнаружили без руки — его растерзали акулы. Водолазам чудом удалось вытащить его на берег. Отмечается, что место погружения, выбранное россиянами, очень опасно из-за подводных течений.

Ранее две туристки пострадали при нападении акулы на Багамских островах. По словам одной из них, у нее «нога была разорвана в клочья».