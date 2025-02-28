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10:09, 28 февраля 2025Путешествия

Акула растерзала россиянина во время дайвинга на Филиппинах

Подводное течение унесло двух россиян во время дайвинга на Филиппинах
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Двоих россиян, не выживших во время дайвинга на Филиппинах, унесло подводное течение, одного из них растерзала акула. Новые подробности о произошедшем стали известны изданию Baza.

По данным источника, 27 февраля 39-летний Максим М. и 29-летний Илья П. решили совершить погружение у острова Верде, недалеко от города Пуэрто-Галера. С ними были инструктор и еще двое туристов.

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Как только дайверы опустились под воду, их унесло сильным течением. Инструктор и два туриста смогли выбраться, а россияне пропали без вести. Их нашли уже через час.

Максим М. был без сознания, его доставили в больницу Батангаса, но спасти не смогли. Илью П. обнаружили без руки — его растерзали акулы. Водолазам чудом удалось вытащить его на берег. Отмечается, что место погружения, выбранное россиянами, очень опасно из-за подводных течений.

Ранее две туристки пострадали при нападении акулы на Багамских островах. По словам одной из них, у нее «нога была разорвана в клочья».

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