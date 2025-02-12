Туристка описала нападение акулы на курорте словами «нога была разорвана в клочья»

NBC News: Две американки выжили после нападения акулы на Багамских островах

Две американские туристки выжили после нападения акулы на Багамских островах. Своим опытом они поделились с каналом NBC News.

Вечером 7 февраля 20-летняя Райли Декер и 24-летняя Саммер Лейман купались на курорте в заливе Бимини. Американки прыгнули в воду с яхты и вскоре почувствовали, как что-то коснулось их ног. Девушки бросились к лестнице, чтобы подняться на борт, но акула успела покусать их.

«Друзья кричали мне, что верхняя часть моей ступни была словно разорвана в клочья, а я даже не осознавала этого, пока не посмотрела вниз», — такими словами описала пережитое Лейман.

Девушкам быстро наложили жгуты, а затем их доставили в местную больницу для оказания помощи. «Мы очень благодарны, что все еще здесь со всеми нашими конечностями», — резюмировала Декер в разговоре с журналистами.

Ранее акула напала на российскую туристку на Мальдивах. Женщина осталась с прокушенной рукой.