Анна Седокова в облегающем платье показала фигуру после похудения

Певица Анна Седокова показала фигуру в черном облегающем платье после похудения

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в облегающем наряде после похудения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах 42-летняя исполнительница позировала напротив зеркала в черном платье длины макси без бретелей, которое подчеркивало ее фигуру и область декольте. Помимо этого, звезда надела босоножки на высоких каблуках. Вдобавок певица сделала макияж и укладку с завитыми в локоны и распущенными волосами.

Ранее в феврале Анна Седокова показала откровенные архивные фото. Она позировала в облегающем полупрозрачном платье на тонких бретелях коричневого цвета, отказавшись от обуви.

