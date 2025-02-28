Бывшая жена Моргенштерна снялась в нижнем белье

Бывшая жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина снялась в нижнем белье

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в нижнем белье. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем белом топе, который обнажал часть ее спины. Также она надела черные трусы с заниженной талией и сменила перед камерой несколько поз.

В то же время экс-избранница музыканта распустила волосы, сделав укладку с мокрым эффектом, и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее сообщалось, что Зинатуллина попала в больницу с обезвоживанием и истощением.