Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:13, 28 февраля 2025Ценности

Бывшая жена Моргенштерна снялась в нижнем белье

Бывшая жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина снялась в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в нижнем белье. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем белом топе, который обнажал часть ее спины. Также она надела черные трусы с заниженной талией и сменила перед камерой несколько поз.

В то же время экс-избранница музыканта распустила волосы, сделав укладку с мокрым эффектом, и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее сообщалось, что Зинатуллина попала в больницу с обезвоживанием и истощением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

      Трассы на одном горнолыжном курорте России закрыли

      Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих

      В РПЦ отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

      Президент Латвии отказался поддержать разрешение негражданам участвовать в выборах

      Напавший на школьниц россиянин пойдет под суд

      Появились кадры дрейфующей льдины с около 200 российскими рыбаками

      Стало известно о покушении на соратника Тесака

      Перешедший из ЦСКА в «Спартак» вратарь заявил о невозможности конкурировать с Акинфеевым

      Начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина в Пекине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше