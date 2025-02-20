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16:21, 20 февраля 2025Интернет и СМИ

Бывшая жена Моргенштерна попала в больницу с обезвоживанием и истощением

Блогерша Дилара Зинатуллина попала в больницу из-за обострения гастрита
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), блогерша Дилара Зинатуллина попала в больницу из-за обострения хронического заболевания. О госпитализации она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Зинатуллина рассказала, что вызвала 19 февраля вызвала скорую помощь, потому что она едва не потеряла сознание. «Судя по всему, сейчас у меня сильное обострение гастрита и что-то еще, прохожу обследования», — объяснила она. По словам блогерши, в больнице ей поставили капельницы из-за обезвоживания и истощения. Она добавила, что до госпитализации ничего не ела несколько дней.

При этом Зинатуллина заявила, что не считает ситуацию страшной. Она заявила, что для выздоровления ей будет достаточно следить за питанием и заниматься лечением желудка.

Ранее популярная российская блогерша, известная как Госпожа Эвелин, попала в больницу после ДТП. Она опубликовала ролик из медучреждения и пожаловалась на сильные боли.

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