Популярная российская блогерша попала в больницу после ДТП

Блогерша Госпожа Эвелин попала в больницу из-за ДТП

Популярная российская блогерша, известная как Госпожа Эвелин, попала в ДТП и после этого оказалась в больнице. О происшествии она рассказала в Telegram-канале.

Блогерша вечером во вторник, 11 февраля, опубликовала видео с места аварии. В ролике видно, что машина, в которой она передвигалась с друзьями, лежит на боку. При этом на лице у Госпожи Эвелин видна кровь. «Это просто ужас. Я в первый раз попала в аварию», — сказала она.

Кроме того, блогерша заявила, что у нее не слышит одно ухо, частично откололись зубы и темнеет в глазах. «У меня подозрение на перелом виска и кровоизлияние в ухо», — указала Госпожа Эвелин и сообщила, что останется на ночь в больнице. На следующий день она опубликовала ролик из больницы, в котором пожаловалась на сильные боли.

Ранее сообщалось, что главреда издания Readovka Алексея Костылева, попавшего в аварию на квадроцикле, выписали из больницы. ДТП с журналистом произошло в конце октября в Смоленской области, из-за полученных травм он находился в коме.