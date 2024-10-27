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12:03, 27 октября 2024Интернет и СМИ

Стало известно состояние попавшего в аварию на квадроцикле владельца Readovka

Baza: владелец Readovka Костылев находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Владелец медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, попавший в аварию на квадроцикле в Смоленской области, впал в кому. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, состояние журналиста оценивается как крайне тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как стало известно каналу, у Костылева выявили перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Кроме того, врачи диагностировали тупую травму живота и закрытый перелом костей таза.

Ранее Readovka подтвердила, что с владельцем издания произошел несчастный случай во время рабочей поездке в Смоленскую область рамках проекта «Многодетные деревни». Подробности происшествия в медиахолдинге не раскрыли, подчеркнув, что минувшей ночью врачи провели операцию, стабилизировав состояние журналиста.

ЖЗЛ
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