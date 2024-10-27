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11:44, 27 октября 2024Интернет и СМИ

Владелец Readovka попал в аварию на квадроцикле

Baza: владелец Readovka Костылев попал в ДТП на квадроцикле в Смоленской области

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Владелец медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в аварию в Смоленской области. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, Костылев попал в ДТП на квадроцикле в районе деревни Рухань. В результате аварии журналиста выбросило из транспортного средства. Сейчас находится в областной больнице без сознания, врачи провели операцию и готовят пострадавшего к отправке в Москву.

Readovka подтвердила в Telegram, что с Костылевом произошел несчастный случай во время его рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни», однако подробности не раскрыла. «Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние», — говорится в заявлении издания.

ЖЗЛ
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