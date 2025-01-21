Главреда Readovka выписали из больницы

Главный редактор издания Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы после аварии на квадроцикле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Выписан, постепенно возвращаюсь к работе. Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах», — заявил журналист. При этом он отметил, что ему предстоит период восстановления и реабилитации.
Костылев также поблагодарил врачей и добавил, что им удалось сохранить его здоровье, «насколько это возможно».
В ноябре 2024 года стало известно, что Костылев частично пришел в себя после комы, в которую он впал из-за аварии. Сообщалось, что он узнавал мать, а также понимал, о чем ему говорят.
27 октября появилась информация о том, что Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. «Журналист ехал стоя, наехал на кучку гравия и вылетел с квадроцикла, после чего машина проехалась по нему», — сообщило издание Baza. Позднее стало известно, что журналист впал в кому. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.