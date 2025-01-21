Главреда Readovka выписали из больницы

Главред издания Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы

Главный редактор издания Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы после аварии на квадроцикле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выписан, постепенно возвращаюсь к работе. Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах», — заявил журналист. При этом он отметил, что ему предстоит период восстановления и реабилитации.

Костылев также поблагодарил врачей и добавил, что им удалось сохранить его здоровье, «насколько это возможно».

В ноябре 2024 года стало известно, что Костылев частично пришел в себя после комы, в которую он впал из-за аварии. Сообщалось, что он узнавал мать, а также понимал, о чем ему говорят.

27 октября появилась информация о том, что Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. «Журналист ехал стоя, наехал на кучку гравия и вылетел с квадроцикла, после чего машина проехалась по нему», — сообщило издание Baza. Позднее стало известно, что журналист впал в кому. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.