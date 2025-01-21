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16:13, 21 января 2025Интернет и СМИ

Главреда Readovka выписали из больницы

Главред издания Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Главный редактор издания Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы после аварии на квадроцикле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выписан, постепенно возвращаюсь к работе. Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах», — заявил журналист. При этом он отметил, что ему предстоит период восстановления и реабилитации.

Костылев также поблагодарил врачей и добавил, что им удалось сохранить его здоровье, «насколько это возможно».

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В ноябре 2024 года стало известно, что Костылев частично пришел в себя после комы, в которую он впал из-за аварии. Сообщалось, что он узнавал мать, а также понимал, о чем ему говорят.

27 октября появилась информация о том, что Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. «Журналист ехал стоя, наехал на кучку гравия и вылетел с квадроцикла, после чего машина проехалась по нему», — сообщило издание Baza. Позднее стало известно, что журналист впал в кому. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

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