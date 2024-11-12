Впавший в кому после аварии главред Readovka пришел в сознание

Главный редактор издания Readovka Костылев частично пришел в себя после аварии

Главный редактор издания Readovka Алексей Костылев, впавший в кому после аварии на квадроцикле, пришел в сознание. Новые подробности о состоянии журналиста раскрыло издание Baza в Telegram.

Отмечается, что журналист частично пришел в себя. Он узнает мать, понимает содержание того, что ему говорят, а также может пожимать руку и немного шевелить ногами.

Однако, по данным издания, состояние Костылева оценивается как стабильно тяжелое. Baza подчеркивает, что Костылеву предстоят долгая реабилитация и восстановление.

Ранее стало известно, что Костылев после аварии впал в кому. Ему диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, а также тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. Журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

27 октября сообщалось, что журналист попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. «Журналист ехал стоя, наехал на кучку гравия и вылетел с квадроцикла, после чего машина проехалась по нему», — заявила Baza. Костылева доставили в областную больницу, где ему провели операцию.