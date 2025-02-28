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12:58, 28 февраля 2025Ценности

Дочь Дольфа Лундгрена похвасталась фигурой в бикини

Дочь актера Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен похвасталась фигурой в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @idaslundgren

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 207 тысяч подписчиков.

28-летняя модель и актриса запечатлела себя дома в зеркале в полный рост. Она предстала на размещенном кадре в черном бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и декором в виде объемного цветка из ткани и трусы с заниженной талией.

При этом наследница артиста дополнила образ цепочкой с кулоном и браслетом Cartier.

Ранее в феврале дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу показала фото без штанов, сделанные во время съемок для испанской версии журнала Vogue.

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