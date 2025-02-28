Доктор Мясников оценил правдивость известной русской поговорки о здоровье

Врач Мясников заявил, что человек должен быть немного голодным

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правдивость известной русской поговорки о здоровье. Выпуск с мнением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Речь шла о поговорке «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Мясников согласился с тем, что человек должен быть немного голодным. Он назвал чувство голода одним из основных инстинктов и подчеркнул, что в условиях доступности еды нужно его контролировать, чтобы не переедать. Также доктор счел справедливыми слова о том, что нужно держать ноги в тепле.

При этом Мясников не согласился с тем, что голова должна находиться в холоде. Он объяснил, что орган отвечает за 20 процентов теплообмена, поэтому его не стоит переохлаждать.

Ранее врач посоветовал россиянам совершить одно действие, чтобы защититься от инфаркта. Мясников рассказал, что давление стоит измерять не только сидя, но и лежа.