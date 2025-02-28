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18:14, 28 февраля 2025Путешествия

Дорогу из России в Грузию снова закрыли

ФТС: КПП в Верхнем Ларсе временно закрыли для всех видов транспорта
Алина Черненко

Фото: МЧС России / ТАСС

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс» на дороге из России в Грузию снова временно закрыли для всех видов транспорта, в том числе легкового. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Уточняется, что ограничения связаны с ухудшением погодных условий. Ранее 28 февраля в ФТС сообщали о разрешении движения через этот КПП для всех видов транспорта.

В последний раз КПП «Верхний Ларс» закрывали 18 февраля. Это также произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

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