Две подруги купили билеты в экономкласс самолета и оказались единственными пассажирами

Подруги оказались единственными пассажирами рейса Southwest Airlines в Аризону

Две подруги купили билеты в экономкласс самолета авиакомпании Southwest Airlines и оказались единственными пассажирами рейса. Об этом они рассказали в своих соцсетях, на что обратило внимание издание ABC4.

Уточняется, что Натали Вулфли и Саванна Сарджент летели из Юты в родную Аризону, чтобы отметить девичник Саванны. Они очень удивились, когда у выхода на посадку не оказалось ни одного человека. Сотрудник авиакомпании показал им на мониторе салон лайнера, в котором были забронированы лишь два места.

«Это было так круто! Такое случается раз в жизни. Вряд ли это еще когда-то с нами повторится», — поделилась Вулфи.

Девушки рассказали, что очень подружились с членами экипажа, а пилоты делали все объявления, обращаясь напрямую к двум пассажиркам по именам. «Мы шумели, хихикали и болтали», — заключила Вулфи.

Ранее туристка из Джерси отметила день рождения с друзьями на Ибице и вернулась домой в пустом самолете. Члены экипажа встретили ее как VIP-персону, поделилась женщина.