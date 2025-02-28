Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 28 февраля 2025Бывший СССР

Экс-главком ВСУ пообещал продолжить конфликт с Россией

Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что конфликт не окончен, Киев не сдастся
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Конфликт Украины с Россией не окончен, а Киев не планирует сдаваться. Продолжить боевые действия во время выступления в Украинском католическом соборе Пресвятой семьи в Лондоне пообещал бывший главнокомандующий Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерий Залужный, передает SkyNews.

«Мы выбираем бороться, чтобы защитить наши дома, семьи и будущее. Эта война не окончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы победим», — заявил военный.

В ходе речи экс-главкому также поблагодарил Великобританию и ее народ за военную поддержку Киева.

Ранее начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Кротевич посоветовал Залужному не выдвигаться в президенты страны. По его словам, Залужного «тянут» в политику некие силы, которые могут финансировать его президентскую кампанию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двигаться крайне трудно». Российские войска наступают на ВСУ под Суджей. Что известно о боях в Курской области?

      Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира

      Хинштейн сообщил о трагических новостях в Курской области. Что там произошло?

      На Западе испугались сделки Путина и Трампа за спиной у Европы

      Пассажирка отдала сотни тысяч рублей за грязное место в самолете и вызвала споры в сети

      Каллас дерзко ответила вице-президенту США

      Напавшего с ножом и арматурой на полицейских мужчину задержали в Подмосковье

      В Госдуме рассказали о местоположении Суровикина

      Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

      Звездные стилисты назвали главные тренды 2025 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше