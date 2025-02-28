Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что конфликт не окончен, Киев не сдастся

Конфликт Украины с Россией не окончен, а Киев не планирует сдаваться. Продолжить боевые действия во время выступления в Украинском католическом соборе Пресвятой семьи в Лондоне пообещал бывший главнокомандующий Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерий Залужный, передает SkyNews.

«Мы выбираем бороться, чтобы защитить наши дома, семьи и будущее. Эта война не окончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы победим», — заявил военный.

В ходе речи экс-главкому также поблагодарил Великобританию и ее народ за военную поддержку Киева.

Ранее начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Кротевич посоветовал Залужному не выдвигаться в президенты страны. По его словам, Залужного «тянут» в политику некие силы, которые могут финансировать его президентскую кампанию.