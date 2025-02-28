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12:48, 28 февраля 2025Бывший СССР

Начальник штаба «Азова» посоветовал Залужному не идти в президенты

Начальник штаба «Азова» Кротевич посоветовал Залужному не идти в президенты
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pool / Ukrainian Presidenti / Globallookpress.com

Начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Кротевич посоветовал экс-главкому ВСУ Валерию Залужному не выдвигаться в президенты страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, Залужного «тянут» в политику некие силы, которые могут финансировать его президентскую кампанию. Он добавил, что это могут быть как украинские, так и иностранные силы. Кротевич посоветовал Залужному развиваться в дипломатическом направлении и заключил, что не стал бы голосовать за экс-главкома, если тот выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.

Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Залужный обошли президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Четвертое место в рейтинге доверия занял экс-президент, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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