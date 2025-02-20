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15:01, 20 февраля 2025Бывший СССР

В «Азове» обматерили Маска

Начальник штаба «Азова» Кротевич обматерил предпринимателя Маска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Alex Brandon / AP

Начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины Богдан Кротевич обматерил главу департамента по государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска. Соответствующий пост боевик опубликовал в социальной сети X, позднее удалив его.

В посте из нескольких слов украинский военнослужащий в матерной форме послал американского предпринимателя.

Ранее Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в лишении жизни американского журналиста Гонсало Лиры.

Кроме того, глава DOGE заявил, что Зеленский не представляет волю украинского народа. По его словам, украинский лидер, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, должен восстановить свободу массовой информации и перестать отменять выборы.

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