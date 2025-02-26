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20:36, 26 февраля 2025Бывший СССР

Два человека обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

NV: Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обошли президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социологического опроса компании Socis за февраль.

Отмечается, что наибольшим доверием граждан пользуется Залужный, которому доверяют 73,7 процента опрошенных. Вторым идет Буданов с рейтингом доверия в 51,3 процента.

При этом действующему украинскому лидеру доверяют лишь 39,6 процента граждан. Не доверяют Зеленскому 57 процентов жителей страны.

Четвертое место в рейтинге доверия занял экс-президент, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему доверяют 21,8 процента украинцев, а не доверяют 74 процента.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов. Зеленский заявил, что эти слова являются дезинформацией.

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