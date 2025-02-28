ФСБ задержала советника российского мэра за превышение полномочий

В Красноярске ФСБ задержала советника главы Красноярска за превышение полномочий

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали по подозрению в превышении должностных полномочий Артура Арутюняна — советника главы Красноярска Владислава Логинова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье об организации и руководстве совершением превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, из иной личной заинтересованности.

По версии следствия, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений. Заявки для участия подали два предприятия, одно из которых было объявлено победителем. В ноябре того же года между ним и муниципальной управляющей компанией «Красноярская» был подписан договор купли-продажи комплекса за 4,5 миллиона рублей. Предприятие оплатило покупку.

Однако в конце ноября — декабре 2023 года договор был расторгнут. Незаконное указание для уклонения от передачи купленного объекта и организации расторжении договора дал советник мэра.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали троих сотрудников «Макфы» по делу о взятке.

