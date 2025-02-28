Троих сотрудников «Макфы» задержали по делу о взятке

СК: трое сотрудников «Макфы» задержаны по делу о взятке в Челябинске

В Челябинске задержали директора по закупкам и снабжению, начальника службы закупа зерна и менеджера службы закупа зерна компании «Макфа» по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Директора по закупкам и снабжению, а также начальника службы закупа зерна подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а третьего сотрудника — в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, с 1 сентября 2024-го по 27 февраля 2025 года должностные лица «Макфы» хотели получить от предпринимателя 16 миллионов рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Однако их задержали.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантам и об их аресте.

Ранее стало известно, что полиция возбудила дело в отношении 19-летнего представителя авиакомпании «Победа» за взятки с опоздавших на регистрацию пассажиров.